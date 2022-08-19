Товарищеские матчи. 18+10+5 от Йокича помогли Сербии обыграть Италию, Литва разгромила Нидерланды и другие результаты

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18 очков, 10 подборов и 5 передач Николы Йокича помогли сборной Сербии обыграть команду Италии в товарищеском матче.

Литва разгромила Нидерланды.

Товарищеские матчи

Италия — Сербия – 86:90  (23:24, 30:20, 19:21, 14:25) 

ИТАЛИЯ: Фонтеккьо (25), Мелли (17 + 7 подборов), Мэннион (16), Тонут (12).

СЕРБИЯ: Йокич (18 + 10 подборов + 5 передач), Лучич, Мицич, Милутинов (все – 15).

Латвия — Эстония – 80:69  (21:15, 27:26, 22:8, 10:20) 

19 августа. 19.00

Словакия — Швейцария – 62:68  (16:19, 14:19, 13:13, 19:17) 

19 августа. 19.00

Литва — Нидерланды – 94:68  (25:19, 23:22, 22:17, 24:10) 

ЛИТВА: Браздейкис (16), Валанчюнас (14 + 8 подборов), Эходас (12), Кузминскас (11), Сабонис (10 + 5 подборов + 4 передачи).

НИДЕРЛАНДЫ: Шафтенар (17), Де Йонг (14), Вурст де Врис (11 + 6 передач).

19 августа. 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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