Товарищеские матчи. 18+10+5 от Йокича помогли Сербии обыграть Италию, Литва разгромила Нидерланды и другие результаты

18 очков, 10 подборов и 5 передач Николы Йокича помогли сборной Сербии обыграть команду Италии в товарищеском матче.
Литва разгромила Нидерланды.
Товарищеские матчи
Италия — Сербия – 86:90 (23:24, 30:20, 19:21, 14:25)
ИТАЛИЯ: Фонтеккьо (25), Мелли (17 + 7 подборов), Мэннион (16), Тонут (12).
СЕРБИЯ: Йокич (18 + 10 подборов + 5 передач), Лучич, Мицич, Милутинов (все – 15).
Латвия — Эстония – 80:69 (21:15, 27:26, 22:8, 10:20)
19 августа. 19.00
Словакия — Швейцария – 62:68 (16:19, 14:19, 13:13, 19:17)
19 августа. 19.00
Литва — Нидерланды – 94:68 (25:19, 23:22, 22:17, 24:10)
ЛИТВА: Браздейкис (16), Валанчюнас (14 + 8 подборов), Эходас (12), Кузминскас (11), Сабонис (10 + 5 подборов + 4 передачи).
НИДЕРЛАНДЫ: Шафтенар (17), Де Йонг (14), Вурст де Врис (11 + 6 передач).
19 августа. 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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