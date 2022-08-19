Данкан Робинсон – о гостевой раздевалке в Бостоне: «Дерьмовая школьная раздевалка»

Форвард и защитник раскритиковали раздевалку для гостевой команды на арене «Бостона».

«Это худшая гостевая раздевалка во всей НБА», – заявил Коннотон в подкасте Робинсона The Long Shot.

«Если бы вы вошли и сказали, что это школьная раздевалка, я бы сказал, что это дерьмовая школьная раздевалка», – добавил Робинсон.

Три года назад паренек мечтал о карьере журналиста. Теперь он бегает в финале НБА и получает от тренера за нежелание бросать

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые и... темнокожие