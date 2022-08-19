Данкан Робинсон – о гостевой раздевалке в Бостоне: «Дерьмовая школьная раздевалка»

Форвард «Майами» Данкан Робинсон и защитник «Милуоки» Пэт Коннотон раскритиковали раздевалку для гостевой команды на арене «Бостона».
«Это худшая гостевая раздевалка во всей НБА», – заявил Коннотон в подкасте Робинсона The Long Shot.
«Если бы вы вошли и сказали, что это школьная раздевалка, я бы сказал, что это дерьмовая школьная раздевалка», – добавил Робинсон.
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