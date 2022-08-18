НБА в новом сезоне введет «Неделю противостояний»

в предстоящем сезоне-2022/23 представит свое нововведение – «Неделя противостояний».

В течение пяти дней, с 24 по 28 января, в рамках регулярного чемпионата состоятся 11 матчей между принципиальными соперниками. Все встречи будут транслироваться на национальном телевидении (TNT, ESPN, ABC, NBA TV).

В первую в истории лиги «Неделю противостояний» пройдут матчи: – «Бостон», «Лейкерс» – «Клипперс», «Филадельфия» – «Бруклин», «Голден Стэйт» – «Мемфис», «Шарлотт» – , «Финикс» – «Даллас», «Миннесота» – «Мемфис», «Голден Стэйт» – «Торонто», «Филадельфия» – «Денвер», «Бруклин» – «Нью-Йорк» и – .

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду