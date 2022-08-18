НБА опубликовала полное расписание регулярного чемпионата-2022/23

НБА опубликовала полное расписание матчей и трансляций на TNT, ESPN, ABC, NBA TV и ESPN Radio для регулярного чемпионата сезона-2022/23.
77-й регулярный чемпионат НБА, в котором каждая команда проведет по 82 матча, начнется во вторник, 18 октября 2022 года, и завершится в воскресенье, 9 апреля 2023-го.
В первые четыре дня регулярного чемпионата на национальном телевидении будут показаны восемь матчей с участием 12 разных команд, включая три матча-реванша из плей-офф 2022 года.
Регулярный чемпионат откроют два матча на канале TNT. В первой встрече «Филадельфия» сыграет в гостях с действующим чемпионом Восточной конференции «Бостоном». Во втором матче действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» получит чемпионские перстни, после чего примет на своей площадке «Лейкерс».
Во второй игровой день ESPN покажет матчи «Мемфис» – «Нью-Йорк» и «Финикс» – «Даллас».
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