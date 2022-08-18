НБА опубликовала полное расписание регулярного чемпионата-2022/23

опубликовала полное расписание матчей и трансляций на TNT, ESPN, ABC, NBA TV и ESPN Radio для регулярного чемпионата сезона-2022/23.

77-й регулярный чемпионат НБА, в котором каждая команда проведет по 82 матча, начнется во вторник, 18 октября 2022 года, и завершится в воскресенье, 9 апреля 2023-го.

В первые четыре дня регулярного чемпионата на национальном телевидении будут показаны восемь матчей с участием 12 разных команд, включая три матча-реванша из плей-офф 2022 года.

Регулярный чемпионат откроют два матча на канале TNT. В первой встрече сыграет в гостях с действующим чемпионом Восточной конференции . Во втором матче действующий чемпион НБА получит чемпионские перстни, после чего примет на своей площадке .

Во второй игровой день ESPN покажет матчи «Мемфис» – «Нью-Йорк» и «Финикс» – «Даллас».

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