Стефен Карри подал заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы «Night Night»

Компания разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри SC30 Inc. подала заявку на регистрацию в качестве официального товарного знака фразы «Night Night» («Спокойной ночи»).

Заявка был подана через 10 дней после окончания финальной серии плей-офф между «Уорриорз» и «Селтикс» (4-2), в которой Карри часто использовал жест «Спокойной ночи» для празднования успешного момента. После того, как «Голден Стэйт» завоевал четвертый чемпионский титул за восемь лет, фирменный жест Карри обрел небывалую популярность по всему миру, и не только в баскетболе.

Торговая марка «Night Night» будет использоваться в производстве обуви и одежды. Заявка также может распространяться на 35 категорий товаров, таких как постельное белье, стеклянная посуда, боксерское снаряжение и алкогольные напитки.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?