Стеф Карри, Паскаль Сиакам, Трэй Янг и Майкл Портер приняли участие в тренировочном лагере Рико Хайнса

Звезды НБА Стефен Карри («Голден Стэйт»), Паскаль Сиакам («Торонто»), Трэй Янг («Атланта») и Майкл Портер («Денвер») были замечены в тренировочном лагере Рико Хайнса.
Лагерь, организованный тренером по развитию игроков «Рэпторс», является одним из самых популярных действующих лагерей среди игроков НБА. В нем уже побывали Патрик Беверли, Скотти Барнс, Джейсон Тейтум, Джеймс Харден, Кэмерон Джонсон и многие другие.
Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду