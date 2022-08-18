Стеф Карри, Паскаль Сиакам, Трэй Янг и Майкл Портер приняли участие в тренировочном лагере Рико Хайнса

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Звезды НБА Стефен Карри («Голден Стэйт»), Паскаль Сиакам («Торонто»), Трэй Янг («Атланта») и Майкл Портер («Денвер») были замечены в тренировочном лагере Рико Хайнса.

Лагерь, организованный тренером по развитию игроков «Рэпторс», является одним из самых популярных действующих лагерей среди игроков НБА. В нем уже побывали Патрик Беверли, Скотти Барнс, Джейсон Тейтум, Джеймс Харден, Кэмерон Джонсон и многие другие.

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