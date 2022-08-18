Стеф Карри, Паскаль Сиакам, Трэй Янг и Майкл Портер приняли участие в тренировочном лагере Рико Хайнса

Звезды НБА Стефен Карри («Голден Стэйт»), («Торонто»), («Атланта») и («Денвер») были замечены в тренировочном лагере Рико Хайнса.

Лагерь, организованный тренером по развитию игроков «Рэпторс», является одним из самых популярных действующих лагерей среди игроков НБА. В нем уже побывали Патрик Беверли, Скотти Барнс, Джейсон Тейтум, Джеймс Харден, Кэмерон Джонсон и многие другие.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду