«Лейкерс» не могут обменять Леброна Джеймса по условиям продления контракта

не имеют право обменять форварда в предстоящем сезоне-2022/23, поскольку прибавка за второй год по условиям продления контракта превышает 5 процентов (15).

По правилам лиги, после продления контракта с прибавкой, превышающей 5 процентов, игрока нельзя менять в течение 6 месяцев. Соответственно, в случае Леброна ограничение снимается уже после дедлайна на обмены, который будет 10 февраля, поэтому игрок станет доступен для обмена только по окончании сезона.

Вчера стало известно, что Джеймс договорился с «Лейкерс» о продлении контракта до 2025 года. К текущему однолетнему соглашению будут добавлены еще два года, за которые игрок заработает 97,1 миллиона долларов. Сумма может увеличиться до 111 миллионов, если потолок зарплат в сезоне-2023/24 поднимется существенным образом.

На сезон-2024/25 предусмотрена опция игрока.

Благодаря продлению контракта суммарная зарплата Леброна за карьеру составит 532 миллиона долларов и станет самой крупной в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Бруклина» Кевину Дюрэнту (508 млн).

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?