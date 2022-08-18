Эдриан Воджнаровски: «Роб Пелинка активно ищет возможность для приобретения снайпера или высокорослого игрока»

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По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка продолжает «активно» искать варианты для усиления состава команды.

«Роб Пелинка по-прежнему очень активен, даже в самые жаркие августовские дни. Он много разговаривает по телефону и продолжает искать возможность для приобретения снайпера или высокорослого игрока. Я думаю, что он продолжит вести переговоры вплоть до тренировочного лагеря.

Я по-прежнему думаю, что состав «Лейкерс», возможно, не кардинально, но немного изменится в следующем сезоне», – сказал Воджнаровски.

По информации The Athletic, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс настаивает на том, чтобы клуб усилил нынешний состав и приобрел разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

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