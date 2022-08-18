Фил Хэнди: «Кайри Ирвинг, вероятно, самый умелый игрок в истории»

Ассистент главного тренера Фил Хэнди на фоне слухов о возможном обмене Кайри Ирвинга в лос-анджелесский клуб назвал разыгрывающего самым умелым игроком в истории.

«Я сделаю официальное заявление и скажу следующее. , вероятно, самый умелый игрок в истории. В атаке, вероятно, это самый умелый игрок, который когда-либо надевал баскетбольные кроссовки», – сказал Хэнди в подкасте Certified Buckets.

В прошлом месяце Ирвинг принял участие в женском тренировочном лагере, который проводит Хэнди.

Ирвинг и Хэнди знакомы по совместной работе в «Кливленде», где в 2016 году они стали чемпионами .

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе