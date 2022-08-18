«Мемфис» в сезоне-2022/23 18 раз покажут на национальном телевидении. Это рекорд в истории клуба

Согласно расписанию матчей регулярного чемпионата сезона-2022/23, которое НБА опубликовала в среду, на национальном телевидении будут показаны 18 матчей с участием . Это рекордное количество в истории клуба.

За предыдущие два сезона телеканалы ESPN, TNT и ABC показали «Гризлис» всего 12 раз.

Команда начнет сезон 19 октября домашним матчем против . Встречу покажет ESPN.

В рамках предсезонной подготовки «Мемфис» проведет пять матчей с 1 по 13 октября. В первом матче 1 октября команда встретится с .

Также «Гризлис» станут участниками матчей в Рождество и День Мартина Лютера Кинга. В Рождество команда сыграет против действующего чемпиона , а в День Мартина Лютера Кинг ее соперником будет «Финикс».

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