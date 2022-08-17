В День Мартина Лютера Кинга «Атланта» примет «Майами», «Мемфис» – «Финикс»

В День Мартина Лютера Кинга, 16 ноября, в Атланте состоится матч между «Хоукс» и «Хит», в Мемфисе пройдет встреча между «Гризлис» и «Санз», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Полное расписание матчей сезона НБА-2022/23 должно быть опубликовано в среду, 17 августа.

Известно, что в первый игровой день (18 октября) действующий чемпион «Голден Стэйт» Стефена Карри проведет домашний матч против «Лейкерс» Леброна Джеймса. Также в этот день «Бостон» встретится на своей площадке с «Филадельфией».

Также сообщалось, что в рождественскую программу будут включены пять матчей: «Даллас» - «Лейкерс», «Голден Стэйт» – , «Денвер» – , «Бостон» – «Милуоки» и «Нью-Йорк» – «Филадельфия».

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