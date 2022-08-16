Календарь сезона НБА-22/23 будет объявлен 17 августа

Теги Бостон Леброн Джеймс Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Милуоки Нью-Йорк Филадельфия Финикс НБА Стефен Карри календарь Баскетбол

НБА планирует опубликовать календарь нового регулярного сезона в среду, 17 августа, пишет инсайдер Марк Стейн.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, в первый игровой день (18 октября) «Голден Стэйт» Стефена Карри проведет домашний матч против «Лейкерс» Леброна Джеймса. В рамках встречи запланирована церемония вручения «Уорриорз» чемпионских перстней.

Также сообщалось, что в рождественскую программу будут включены пять матчей: «Даллас» - «Лейкерс», «Голден Стэйт» – «Мемфис», «Денвер» – «Финикс», «Бостон» – «Милуоки» и «Нью-Йорк» – «Филадельфия».

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные