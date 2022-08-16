Календарь сезона НБА-22/23 будет объявлен 17 августа

планирует опубликовать календарь нового регулярного сезона в среду, 17 августа, пишет инсайдер Марк Стейн.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, в первый игровой день (18 октября) проведет домашний матч против «Лейкерс» . В рамках встречи запланирована церемония вручения «Уорриорз» чемпионских перстней.

Также сообщалось, что в рождественскую программу будут включены пять матчей: «Даллас» - , «Голден Стэйт» – «Мемфис», «Денвер» – «Финикс», «Бостон» – «Милуоки» и «Нью-Йорк» – «Филадельфия».

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