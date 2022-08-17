НБА назвала матчи в первый день сезона, Рождество, День Мартина Лютера Кинга

НБА опубликовала полное расписание матчей в значимые даты нового сезона.
Как и ожидалось, регулярный чемпионат начнется 18 октября двумя мачтами. «Голден Стэйт» Стефена Карри сыграет дома против «Лейкерс» Леброна Джеймса, а «Бостон» встретится на своей площадке с «Филадельфией».
Также подтвердилась рождественская программа (25 декабря), в которую включены пять матчей: «Даллас» - «Лейкерс», «Голден Стэйт» – «Мемфис», «Денвер» – «Финикс», «Бостон» – «Милуоки» и «Нью-Йорк» – «Филадельфия».
В День Мартина Лютера Кинга, 16 января, состоятся четыре встречи. «Бостон» сыграет в гостях с «Шарлотт», «Лейкерс» – дома с «Хьюстоном». Ранее сообщалось, что в этот день «Атланта» примет «Майами», а «Мемфис» – «Финикс».
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