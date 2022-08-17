НБА назвала матчи в первый день сезона, Рождество, День Мартина Лютера Кинга

опубликовала полное расписание матчей в значимые даты нового сезона.

Как и ожидалось, регулярный чемпионат начнется 18 октября двумя мачтами. «Голден Стэйт» сыграет дома против «Лейкерс» , а «Бостон» встретится на своей площадке с «Филадельфией».

Также подтвердилась рождественская программа (25 декабря), в которую включены пять матчей: «Даллас» - «Лейкерс», – «Мемфис», «Денвер» – «Финикс», «Бостон» – «Милуоки» и «Нью-Йорк» – «Филадельфия».

В День Мартина Лютера Кинга, 16 января, состоятся четыре встречи. «Бостон» сыграет в гостях с «Шарлотт», – дома с «Хьюстоном». Ранее сообщалось, что в этот день «Атланта» примет «Майами», а «Мемфис» – «Финикс».

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду