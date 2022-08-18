«Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля 7 марта

Церемония торжественного поднятия майки с игровым номером форварда Пау Газоля (№16) состоится 7 марта 2023 года, объявил калифорнийский клуб в соцсетях.

В этот день «Лейкерс» сыграют с «Мемфисом», с командой, где испанец начинал заокеанскую карьеру.

Газоль перешел в «Лейкерс» по ходу сезона-2007/08. При его непосредственном участии «Лейкерс» дошли до финала в 2008 году и взяли титулы в 2009-м и 2010-м. В составе «Лейкерс» Газоль трижды участвовал в Матчах всех звезд (всего 6 раз за карьеру).

16-й номер Газоля станет уже 11-м, который «Лейкерс» выведут из обращения.