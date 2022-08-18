Эдриан Воджнаровски: «Лейкерс» готовы обменять два пика 1-го раунда на Кайри Ирвинга, но «Нетс» это не интересует»

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Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что «Лейкерс» готовы отдать два драфт-пика первого раунда в обмен на разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, но «Нетс» не заинтересованы в этой сделке.

«Лейкерс» активно ведут переговоры со всей лигой. У них есть два реальных актива, которые они могут использовать в крупной сделке. Это выбор в первом раунде 2027 года и выбор в первом раунде 2029 года. Если пики не будут защищены, они будут иметь большую ценность на рынке. «Лейкерс», как мне сказали, готовы отдать их в обмен на Кайри Ирвинга, но «Нетс» это не интересует», – сказал Воджнаровски.

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