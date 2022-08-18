«Юта» не заинтересована в приобретении Джулиуса Рэндла

По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, «Юта» не заинтересована в приобретении тяжелого форварда Джулиуса Рэндла в результате вероятного обмена Донована Митчелла в «Нью-Йорк».
«Насколько мне известно, «Юта» отказалась от Джулиуса Рэндла. «Никс» были готовы избавиться от него, но «Юта» не захотела. Ей нужен Ар Джей Барретт. Она хочет как минимум шесть драфт-пиков первого раунда», – заявил Смит в эфире SiriusXM.
Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Юта» и «Нью-Йорк» возобновили переговоры о возможном обмене с участием атакующего защитника «Джаз» Митчелла.