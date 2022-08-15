Джамал Кроуфорд: «Вполне вероятно, что Дюрэнт и Ирвинг останутся в «Бруклине»

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд согласился, что ситуация с Кевином Дюрэнтом и в «Бруклине» напоминает то, что произошло с перед сезоном-2007/08, когда он попросил об обмене, однако «Лейкерс» сохранили его, а позже усилили состав, выменяв Пау Газоля, и выиграли два чемпионата.

«Вполне вероятно, что Дюрэнт и Ирвинг останутся, но в НБА все очень быстро меняется. Так что, останутся они или нет, я хочу, чтобы они были счастливы. Они оба мои друзья, и они очень заботятся о людях и баскетболе», – сказал Кроуфорд.

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