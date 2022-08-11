Рик Бьюкер: «Нетс» хотели обменять Кайри в середине прошлого сезона, Дюрэнт выступил против»

Журналист FOX Sports Рик Бьюкер рассказал о том, что лидер остановил клуб от обмена разыгрывающего по ходу прошлого сезона.

«Мне рассказали, что «Нетс» хотели обменять Кайри в середине прошлого сезона, но Дюрэнт выступил категорически против. И они прислушались.

Недавно мне также сказали, что Кевин и Кайри остаются хорошими друзьями, но Кей Ди, вероятно, не ценит его настолько же высоко как товарища по команде. Но здесь я не могу говорить с полной уверенностью», – заявил Бьюкер.

Кайри пропустил большую часть минувшего регулярного чемпионата, так как решил не прививаться от коронавируса.

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