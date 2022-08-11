Кайри Ирвинг: «Когда будете готовы вырваться из-под контроля СМИ, встретимся на одной из моих платформ»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что готов поделиться с заинтересованными людьми истинным положением вещей.

«Когда вы будете готовы вырваться из-под контроля СМИ над вашими подсознательными мыслями и эмоциями, встретимся на одной из моих платформ и все хорошенько обсудим.

Наше племя A11Even (никнейм Ирвинга в твиттере – Sports.ru) любит разговоры о ПРАВДЕ и о том, что происходит на самом деле.

Добро пожаловать на СМЕНУ ПАРАДИГМ ♾», – написал Кайри в твиттере.

«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА