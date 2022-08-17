«Сперс» подпишут Ализе Джонсона – 2 млн за один год

Свободный агент (26 лет, 201 см) договорился с о подписании однолетнего контракта на 2 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Прошлый сезон Джонсон начинал в «Чикаго», за который провел 16 матчей с показателями 1,8 очка и 2,3 подбора в среднем за игру. 26 декабря тяжелый форвард был отчислен, после чего подписал 10-дневный контракт с «Вашингтоном».

В марте Джонсон заключил два 10-дневных контракта с «Новым Орлеаном» и провел за команду четыре матча, набирая в среднем 2,3 очка и 3,3 подбора.

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