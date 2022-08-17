НБА решила не проводить матчи в день выборов

НБА объявила, что не будет проводить матчи в день выборов в США, которые состоятся 8 ноября.

За день до выборов, 7 ноября, в НБА пройдут матчи с участием всех 30 команд лиги. Этот будет позиционироваться как «вечер гражданской активности».

«Решение изменить расписание было принято из-за того, что семья НБА сосредоточила внимание на развитии беспристрастной гражданской активности и содействии тому, чтобы болельщики смогли составить план голосования во время промежуточных выборов», – говорится в заявлении лиги.

«Это необычное решение. Обычно мы не меняем расписание ради мероприятия, не связанного с лигой, но голосование и день выборов – это особенное событие, которое имеет невероятно важное значение для нашей демократии», – отметил исполнительный директор Национальной баскетбольной коалиции за социальную справедливость Джеймс Кадоган.

Во время президентских выборов 2020 года домашние арены 23 клубов НБА использовались в качестве избирательных участков.

НБА обычно не планирует матчи в День благодарения, канун Рождества, а также в день проведения финала NCAA, который обычно приходится на первый понедельник апреля.

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