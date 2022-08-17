«Нью-Йорк» и «Юта» возобновили переговоры по Доновану Митчеллу

«Нью-Йорк» и «Юта» на прошлой неделе возобновили переговоры о возможном обмене с участием атакующего защитника «Джаз» Донована Митчелла, сообщает The Athletic.
Сообщается, что переговоры не продвинулись, и стороны не пришли к соглашению. Во время Летней лиги в Лас-Вегасе «Никс» и «Джаз» серьезно обсуждали возможную сделку по обмену Митчелла, но затем переговоры прекратились почти на месяц.
В приобретении Митчелла также заинтересованы «Шарлотт» и «Вашингтон».
По словам источников, 25-летний Митчелл не против остаться в «Юте», но и не возражает против обмена в другую команду.
Митчелл провел за «Юту» пять сезонов, набирая 23,9 очка, 4,5 передачи и 4,2 подбора в среднем за матч.