«Нью-Йорк» и «Юта» возобновили переговоры по Доновану Митчеллу

и «Юта» на прошлой неделе возобновили переговоры о возможном обмене с участием атакующего защитника «Джаз» , сообщает The Athletic.

Сообщается, что переговоры не продвинулись, и стороны не пришли к соглашению. Во время Летней лиги в Лас-Вегасе «Никс» и «Джаз» серьезно обсуждали возможную сделку по обмену Митчелла, но затем переговоры прекратились почти на месяц.

В приобретении Митчелла также заинтересованы и .

По словам источников, 25-летний Митчелл не против остаться в «Юте», но и не возражает против обмена в другую команду.

Митчелл провел за «Юту» пять сезонов, набирая 23,9 очка, 4,5 передачи и 4,2 подбора в среднем за матч.

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