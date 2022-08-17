Кендалл Гилл: «Айо Досунму закрыл Трэя Янга, он может попасть в защитную пятерку»

Бывший игрок , ныне телевизионный эксперт Кендалл Гилл отметил защитные умения разыгрывающего «Чикаго» .

«Он прибавляет каждый год с тех пор, как я начал наблюдать за его игрой. Думаю, в этом сезоне будет то же самое. Он понял, что значит быть игроком основы в НБА, и ему это понравилось.

Он хорошо поработал летом, чтобы выйти на новый уровень. Никогда не видел, чтобы кто-то создавал такие проблемы Трэю Янгу в игре один на один. Считаю его претендентом на попадание в защитную пятерку», – сказал Гилл.

«Буллс» выбрали Досунму под общим 38-м номером на драфте-2021. В своем первом сезоне он проводил на площадке по 27:23 в среднем за матч, набирая 8,8 очка, 3,3 передачи и 2,8 подбора.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?