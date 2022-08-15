Тайрон Лю: «Если «Клипперс» будут здоровы, будут одной из лучших команд лиги»

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Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что у его команды будут реальные шансы выиграть чемпионский титул в предстоящем сезоне.

«Мы одном уровне с лучшими командами лиги. Если будем здоровы, будем одной из лучших команд и одной из команд с реальным шансом выиграть чемпионат.

Последние пару сезонов нашей главной целью было здоровье. И теперь, когда все вернулись в строй, надеемся, что сможем избежать травм. Но мы определенно среди претендентов на чемпионство», – заявил Лю.

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