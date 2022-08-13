«Уорриорз» подорожали в 49 раз за последние 25 лет, «Клипперс» – в 38 раз, «Лейкерс» – в 32 раза

«Голден Стэйт» обладает самой быстрорастущей стоимостью среди всех команд основных лиг США.
За период с 1996 по 2021 год «Уорриорз» подорожали в 49,1 раза. На втором месте по данному показателю находятся «Клипперс» (37,5x), на третьем – «Лейкерс» (32,2x).
В Топ-15 рейтинга входят еще пять команд НБА – «Даллас» (30,3x, 4-е место), «Бруклин» (29,6x, 6-е место), «Нью-Йорк» (28,3x, 8-е место) и «Бостон» (26,5x, 9-е место), «Филадельфия» (26,3x, 11-е место).
Совокупная стоимость лиги выросла в 19,6 раза с 1996 года.
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