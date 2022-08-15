«Лейкерс» и «Клипперс» сыграют 20 октября

примет в самом начале нового сезона НБА, 20 октября, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

«Лейкерс» рассчитывают на и , «Клипперс» ждут возвращения в строй и . Звездные игроки могут вместе выйти на площадку впервые с 22 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проведут первый матч регулярного чемпионата 18 октября против «Голден Стэйт». В рамках встречи также запланирована церемония вручения «Уорриорз» чемпионских перстней.

Получил имя от японского адмирала, одолжил его легенде НБА – вслед за Расселлом умер и тот, кто уступил ему место в «Бостоне»