«Лейкерс» и «Клипперс» сыграют 20 октября

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» примет «Клипперс» в самом начале нового сезона НБА, 20 октября, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

«Лейкерс» рассчитывают на Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, «Клипперс» ждут возвращения в строй Кавая Ленарда и Пола Джорджа. Звездные игроки могут вместе выйти на площадку впервые с 22 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проведут первый матч регулярного чемпионата 18 октября против «Голден Стэйт». В рамках встречи также запланирована церемония вручения «Уорриорз» чемпионских перстней.

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