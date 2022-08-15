Андре Игудала: «Пол Джордж – 2-й среди самых талантливых игроков НБА»

Ветеран высоко оценил потенциал звездного форварда .

«Я по-прежнему являюсь фанатом Пола Джорджа. Для меня это второй среди самых талантливых игроков лиги. У него есть все. Думаю, это был бы хороший матч. Битва за Лос-Анджелес также обязательна к просмотру по телевидению», – заявил Игудала.

Джордж пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы. В 32 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 24,7 очка, 6,9 подбора, 5,7 передачи и 2,2 перехвата.

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