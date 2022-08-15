Джон Уолл на тренировке исполнил великолепную «вертушку»

В сети появилось видео, на котором разыгрывающий во время тренировки обыгрывает соперника при помощи великолепного финта «вертушка».

Видео вызвало восторг у болельщиков лос-анджелесской команды.

Ранее звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж во время стрима заявил, что его новый одноклубник демонстрирует отличную форму на тренировках. Уолл полностью пропустил прошлый сезон за «Хьюстон», так как клуб решил наигрывать молодых игроков.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?