Энес Кантер Фридом опубликовал переписку с тренером НБА, которого вынудили уволиться из-за того, что он республиканец

Бывший центровой «Бостона» опубликовал в Twitter переписку с одним из тренеров НБА, который утверждает, что был вынужден уволиться из-за притеснений по политическим причинам.

«Только что разговаривал с одним из ассистентов главного тренера НБА. Он подвергался нападкам в течение всего сезона из-за того, кого он поддерживает, и потому, что он республиканец.

Ему было очень неуютно, и он уволился с работы в конце сезона. Это неприемлемо», — написал Фридом.

«Я провел там год, и со мной обращались как с собачьим дерьмом. Я понял, что ни к чему хорошему это не приведет, и ушел. Это плохая организация. Я чувствовал себя изгоем. За все время, что я там провел, никто ни разу мне не помог. И в какой-то момент я решил, что не хочу находиться в этой организации.

Помню, как мы с ним разговаривали, и он сказал, что Соединенные Штаты никогда не были так расколоты, как при Трампе. Не знаю, я считаю, что страна была довольно расколота при Обаме. Он напал на меня и назвал расистом. После этого инцидента он перестал меня замечать», – рассказывает в переписке тренер.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая