Энес Кантер Фридом откроет детский баскетбольный лагерь в Иерусалиме

Бывший центровой «Бостона» объявил, что собирается открыть детский баскетбольный лагерь в городе Иерусалим. В лагерь будут приглашены лучшие тренеры и команды НБА.

Кантер Фридом отметил, что его лагерь будет предназначен для детей всех вероисповеданий.

«Я убежден, что спорт можно использовать для поощрения терпимости, уважения и сосуществования. Собрав детей вместе на баскетбольной площадке, мы сможем показать им важность уважения людей всех вероисповеданий.

Я провел в НБА 11 сезонов как соблюдающий мусульманин, плечом к плечу с моими братьями-евреями и христианами. Мы уважали веру друг друга, и я многое узнал о них и их вере. Я буду рад подать положительный пример детям Иерусалима», – сказал баскетболист.

Кантер Фридом является свободным агентом с февраля 2022 года.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая