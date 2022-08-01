Энес Кантер Фридом: «Я все еще не получил ни одного предложения из НБА. Все из-за высказываний про Китай»

Свободный агент рассказал о текущей карьерной ситуации и возможном возвращении в Евролигу.

«Рынок свободных агентов открылся месяц назад, я уже должен был привлечь внимание каких-то клубов НБА. Но этим летом я все еще не получил ни одного предложения. Все из-за высказываний про Китай, которые я делал в последние месяцы. Китайский рынок – важная часть бизнеса НБА. Они позволят вам говорить открыто о чем угодно, но лишь до тех пор, пока это не затронет их финансово. Как только случится что-то подобное, с вами попрощаются. Это очень грустно и неприемлемо.

Я понимал, что мне придется заплатить за свои слова. Но не жалею о том, что сделал. Есть вещи поважнее меня, важнее НБА и баскетбола. Пока я играю в США, людей по всему миру убивают и сажают в тюрьмы. Если я должен был чем-то пожертвовать, то я готов к этому.

Мне 30. Могу играть еще пять или шесть лет, не собираюсь завершать карьеру. Понятно, что не могу вернуться в Турцию, это билет в один конец.

? Важно помнить, что я не могу въезжать в Турцию, а титульным спонсором турнира является турецкая компания», – заявил Фридом.

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