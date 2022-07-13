Энес Кантер Фридом – Леброну Джеймсу: «Можешь покинуть США, приятель, или можешь даже предложить обменять себя на Грайнер»

Бывший центровой «Бостона» отреагировал на заявление суперзвезды о том, что на месте арестованной в России баскетболистки он бы задумался о возвращении в США.

«Можешь покинуть США, приятель, или можешь даже предложить обменять себя на нее.

Некоторые люди буквально понятия не имеют, каково это жить при диктатуре. Продолжай принимать свою свободу как должное», – написал Фридом на своей странице в Twitter.

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