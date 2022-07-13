Энес Кантер Фридом – Леброну Джеймсу: «Можешь покинуть США, приятель, или можешь даже предложить обменять себя на Грайнер»

Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом отреагировал на заявление суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что на месте арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер он бы задумался о возвращении в США.
«Можешь покинуть США, приятель, или можешь даже предложить обменять себя на нее.
Некоторые люди буквально понятия не имеют, каково это жить при диктатуре. Продолжай принимать свою свободу как должное», – написал Фридом на своей странице в Twitter.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе