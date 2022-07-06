Энес Кантер Фридом: «Адам Сильвер – один из самых лицемерных комиссионеров в мире»

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Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом обвинил НБА и ее комиссионера Адама Сильвера в лицемерии.

«НБА и Адам Сильвер, безусловно, являются одной из самых лицемерных организаций и одним из самых лицемерных комиссионеров в мире.

Они отстаивают ценности до тех пор, пока это не влияет на их деньги или бизнес. Кто-то должен был разоблачить их, и кто-то, наконец, разоблачил их», – сказал Фридом.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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