Энес Кантер Фридом: «Адам Сильвер – один из самых лицемерных комиссионеров в мире»

Бывший центровой «Бостона» обвинил НБА и ее комиссионера в лицемерии.

«НБА и Адам Сильвер, безусловно, являются одной из самых лицемерных организаций и одним из самых лицемерных комиссионеров в мире.

Они отстаивают ценности до тех пор, пока это не влияет на их деньги или бизнес. Кто-то должен был разоблачить их, и кто-то, наконец, разоблачил их», – сказал Фридом.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая