Джон Уолл – о соперничестве с «Лейкерс»: «Эти матчи привлекут много внимания. Будет отличная битва»

Новобранец «Клипперс» заявил, что с нетерпением ждет матчей против .

«Мы знаем, какие ребята собраны в их команде, но знаем и про тех, кто есть в составе . Будет отличная битва, и это шикарная возможность для меня лично. Многие увидят меня по телевизору. У Кавая и товарищей много показов на телевидении, а мне нравится играть на высшем уровне. Когда все внимание обращено на вас, это лучшее время проявить себя, так что я жду этих матчей с нетерпением», – заявил Уолл.

Уолл в минувшем сезоне числился в составе «Рокетс», но перестраивающаяся команда не выпускала его на площадку.

Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение