Шакил О′Нил – о матче, который всегда вызывает у него улыбку: «6 марта 2000 года. «Лейкерс» — «Клипперс»

Легендарный центровой Шакил О′Нил в интервью Marca рассказал о матче, который навсегда ему запомнился и который всегда вызывает у него улыбку.

«6 марта 2000 года. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ожесточенное сражение в центре города. Мне было 28 лет. Я набрал 61 очко и забил 11 данков за три четверти. Как я могу забыть тот вечер», – рассказал Шак.

В той встрече «Лейкерс обыграли «Клипперс» со счетом 123:103. Шак установил рекорд карьеры по набранным очкам (61), а также сделал 23 подбора.

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