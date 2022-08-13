«Уорриорз» получат чемпионские перстни в матче с «Лейкерс» 18 октября

«Голден Стэйт» проведет матч против в первый игровой день регулярного чемпионата НБА-2022/23.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, в рамках встречи также запланирована церемония вручения «Уорриорз» чемпионских перстней.

За последние восемь лет команда завоевала четыре титула и еще дважды была финалистом.

Матч против «Лейкерс» будет транслироваться на федеральном телеканале TNT.

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