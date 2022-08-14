Дэвид Гриффин: «По новым правилам вам придется уйти с дороги, если Зайон ускорится»

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

Вице-президент «Нового Орлеана» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин прокомментировал введение в НБА правила фола в быстром отрыве.

Ранее лига утвердила штрафной бросок и сохранение владения для команды, на игроке которой умышленно сфолили при переходе из обороны в атаку.

«Это хорошо для нас. Уилли Грин хочет, чтобы команда играла быстрее. Если Зайон Уильямсон наберет скорость, вам придется просто уйти с дороги», – сказал Гриффин.

Зайон пропустил весь прошлый сезон из-за перелома стопы. Этим летом он подписал максимальное продление контракта с командой.

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