Дэвид Гриффин: «По новым правилам вам придется уйти с дороги, если Зайон ускорится»

Вице-президент «Нового Орлеана» по баскетбольным операциям прокомментировал введение в правила фола в быстром отрыве.

Ранее лига утвердила штрафной бросок и сохранение владения для команды, на игроке которой умышленно сфолили при переходе из обороны в атаку.

«Это хорошо для нас. Уилли Грин хочет, чтобы команда играла быстрее. Если Зайон Уильямсон наберет скорость, вам придется просто уйти с дороги», – сказал Гриффин.

Зайон пропустил весь прошлый сезон из-за перелома стопы. Этим летом он подписал максимальное продление контракта с командой.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?