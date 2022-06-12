Зайон Уильямсон: «Хочу быть опорой для моего сообщества»

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон посетил детский баскетбольный лагерь в .

В ходе мероприятия игрок исполнил потрясающий данк и заверил, что планирует продолжить играть за местную команду.

«Я просто хочу быть опорой для моего сообщества», – сказал Зайон.

Ранее вице-президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» назвал Уильямсона игроком уровня максимального контракта и сказал, что продление соглашения с 21-летним форвардом будет «простым решением».

Зайон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. Он претендует на 5-летнее соглашение и суммарную зарплату 181 миллион долларов.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы