Кендрик Перкинс: «Приношу извинения «Пеликанс», которые сохранили Зайона Уильямсона, Новый Орлеан – баскетбольный город»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс принес публичные извинения «Пеликанс».
Ранее Перкинс заявил, что Новый Орлеан не является баскетбольным городом. Кендрик пообещал, что публично попросит прощения у местных болельщиков, если Зайон Уильямсон продлит контракт с «Пеликанс».
Зайон согласился продлить соглашение и гарантированно заработает 193 миллиона долларов за 5 лет.
«Хочу извиниться перед болельщиками «Пеликанс», Новым Орлеаном, Дэвидом Гриффином и его офисом. Я делаю это на национальном телевидении. Прошу прощения у всех вас за то, что не верил в продление Зайона. Я был не прав, когда говорил о вашем городе. «Пеликанс» не должны никуда уезжать.
Я готов пожертвовать некоторое количество денег на благотворительность в Новом Орлеане. Как мужчина я должен ответить за свои слова и признать, что Новый Орлеан ждет светлое будущее», – сказал Перкинс.