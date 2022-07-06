Кендрик Перкинс: «Приношу извинения «Пеликанс», которые сохранили Зайона Уильямсона, Новый Орлеан – баскетбольный город»

Теги Кендрик Перкинс Новый Орлеан НБА болельщики Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс принес публичные извинения «Пеликанс».

Ранее Перкинс заявил, что Новый Орлеан не является баскетбольным городом. Кендрик пообещал, что публично попросит прощения у местных болельщиков, если Зайон Уильямсон продлит контракт с «Пеликанс».

Зайон согласился продлить соглашение и гарантированно заработает 193 миллиона долларов за 5 лет.

«Хочу извиниться перед болельщиками «Пеликанс», Новым Орлеаном, Дэвидом Гриффином и его офисом. Я делаю это на национальном телевидении. Прошу прощения у всех вас за то, что не верил в продление Зайона. Я был не прав, когда говорил о вашем городе. «Пеликанс» не должны никуда уезжать.

Я готов пожертвовать некоторое количество денег на благотворительность в Новом Орлеане. Как мужчина я должен ответить за свои слова и признать, что Новый Орлеан ждет светлое будущее», – сказал Перкинс.

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