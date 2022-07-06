Кендрик Перкинс: «Приношу извинения «Пеликанс», которые сохранили Зайона Уильямсона, Новый Орлеан – баскетбольный город»

Бывший игрок , ныне телевизионный эксперт принес публичные извинения «Пеликанс».

Ранее Перкинс заявил, что Новый Орлеан не является баскетбольным городом. Кендрик пообещал, что публично попросит прощения у местных болельщиков, если продлит контракт с «Пеликанс».

Зайон согласился продлить соглашение и гарантированно заработает 193 миллиона долларов за 5 лет.

«Хочу извиниться перед болельщиками «Пеликанс», Новым Орлеаном, и его офисом. Я делаю это на национальном телевидении. Прошу прощения у всех вас за то, что не верил в продление Зайона. Я был не прав, когда говорил о вашем городе. «Пеликанс» не должны никуда уезжать.

Я готов пожертвовать некоторое количество денег на благотворительность в . Как мужчина я должен ответить за свои слова и признать, что Новый Орлеан ждет светлое будущее», – сказал Перкинс.

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