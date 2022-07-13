НБА утвердила более строгое наказание за срыв контратаки умышленным фолом

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Совет управляющих НБА единогласно одобрил новое правило, предусматривающее более строгое наказание за умышленный фол на игроке, который переходит из защиты в атаку.

Отныне команда, пострадавшая от фола при переходе из защиты в атаку, будет исполнять один штрафной бросок и сохранять владение мячом. Штрафной будет исполнять любой игрок, находящийся на площадку. Игрок, который нарушил правило, будет наказываться обычным персональным фолом.

Новое правило не будет применяться в последние две минуты четвертой четверти матча и овертайме, чтобы позволить обороняющейся команде сфолить на сопернике и поставить его на линию штрафных бросков с целью продлить матч.

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