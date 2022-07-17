Дэвид Гриффин: «Зайон всегда открыто говорил, чего он хочет»

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Вице-президент «Нового Орлеана» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин прокомментировал продление контракта с форвардом Зайоном Уильямсоном.

Уильямсон заработает 193 миллиона долларов за пять лет. Эта сумма может вырасти до 231 миллиона долларов, если игрок попадет в одну из символических пятерок в следующем сезоне.

Первый пик драфта-2019 полностью пропустил минувший сезон из-за перелома стопы.

«Зайон всегда открыто говорил с нами о том, чего он хочет, какова его цель. Он никогда не отказывался от продления контракта», – сказал Гриффин.

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