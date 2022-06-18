Кендрик Перкинс: «Карри теперь за одним столом с Джорданом, Леброном, Кобе, Шаком, Мэджиком и Бердом»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс извинился перед Стефеном Карри и «Уорриорз», за то что не верил в чемпионские амбиции команды.
Перкинс также выразил мнение, что благодаря завоеванию 4-го титула и приза MVP финала Карри вошел в список величайших игроков в истории.
«Карри теперь официально за одним столом с Джорданом, Леброном, Кобе, Шаком, Мэджиком и Бердом!
Позвольте мне принести извинения! Извините меня Стеф Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и «Уорриорз» за то, что проявил к вам неуважение в этом сезоне.
Эндрю Уиггинс финальной серии = Скотти Пиппен», – написал Перкинс в твиттере.
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