Шэннон Шарп: «Стефен Карри вытеснил Шакила О’Нила из Топ-10 игроков в истории»

Известный телевизионный эксперт Шэннон Шарп считает, что лидер вытеснил члена Зала славы ’Нила из Топ-10 игроков в истории.

«Он единогласно был признан MVP финала. Это единственное, чего не хватало в его резюме. Он 2-кратный MVP регулярного чемпионата, 4-кратный чемпион, 2-кратный лучший бомбардир. И то, как он изменил игру в баскетбол. Я не знаю, достаточно ли мы ценим то, что он сделал в баскетболе.

Парнем, которого я выкинул из топ-10, был Шак. Я выбирал между ним и Кобе. Мой список: Леброн, Джордан, Карим, Мэджик, Уилт, Бёрд. Тим Данкан – 15 раз в символических сборных, 15 раз в оборонительных пятерках, 15 раз на Матчах звезд, 3-кратный MVP финала, 2-кратный MVP лиги. Билл Рассел. Кобе добился всего в своей карьере. А после него я бы поставил Стефа».

Больше всего я разочарован в Шаке. Знаю, что у него 4 титула, но не верю, что он получил все от своей карьеры. Я не верю, что мы когда-нибудь видели такого крупного и физически одаренного человека, как Шакил О’Нил. При росте 216 см и весе 150 кг он бегал, был атлетичным, проворным, ловким. Но при этом он не работал над собой.

Он должен был стать лучшим бомбардиром всех времен и выиграть 6-7 титулов, если бы у него была трудовая этика. Из-за этого после 30 лет он ни разу не набирал больше 23 очков за игру. Стеф Карри только что стал MVP финала в 32 года (Стефену Карри 34 года – прим. Sports.ru)», – сказал Шарп.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия