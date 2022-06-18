Стивен Эй Смит: «В следующем сезоне «Уорриорз» снова победят. Карри обгонит Леброна по титулам»

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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что в следующем сезоне «Голден Стэйт» снова станет чемпионом НБА.

«Уорриорз» повторят! В следующем сезоне они снова победят! В следующем сезоне Стеф Карри обгонит Леброна Джеймса по титулам. У него будет пять титулов. Он сравняется с Кобе Брайантом. Он обгонит Шакила О’Нила.

У Карри будет больше титулов, чем у Шакила. Больше, чем у Леброна. Столько же, сколько у Кобе Брайанта и Тима Данкана. «Голден Стэйт» станет чемпионом НБА в следующем сезоне», – заявил Стивен Эй Смит.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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