Марк Стейн: «В лиге считают, что ультиматум Дюрэнта может быть попыткой снизить цену и ускорить обмен»

Инсайдер Марк Стейн рассказал о том, как восприняли в лиге ультиматум Кевина Дюрэнта владельцу «Нетс» Джо Цаю.

Дюрэнт заявил, что Цаю надо выбрать между ним и парой – .

«Среди команд лиги растет убеждение, что Дюрэнт изначально знал, что ультиматум не сработает, и что Цай не будет уступать, увольняя Маркса и Нэша. Одна из теорий, порожденных встречей Дюрэнта и Цая, заключается в том, что Кей Ди пытается создать как можно больше внутренних разногласий в надежде, что это заставит «Нетс» снизить запрашиваемую цену и обменять его на фоне недовольства и раздражения», – информирует Стейн.

Цай вскоре после встречи с Дюрэнтом выразил поддержку главному тренеру и генменеджеру.

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