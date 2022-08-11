Агент: «У Кайри Ирвинга нет ненависти к Шону Марксу или Стиву Нэшу»

Шеталлия Райли Ирвинг, мачеха и агент разыгрывающего , опровергла слухи о негативном отношении Кайри к генеральному менеджеру и главному тренеру .

«Не знаю, откуда взялось это мнение, но у Кайри нет ненависти к Стиву или Шону. Он не поступает и не позиционирует себя таким образом. Он выступает за мир, любовь и принятие», – заявила Шеталлия.

Ранее сообщалось, что звездный форвард «Нетс» и близкий друг Ирвинга Кевин Дюрэнт потребовал у владельца клуба Джозефа Цая уволить Маркса и Нэша.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство