Тренер клуба НБА: «Требование Дюрэнта уволить Нэша – это слишком»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Джозеф Цай Баскетбол

Тренер одного из клубов НБА раскритиковал форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта за его ультиматум владельцу клуба Джозефу Цаю.

На недавней встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

«Понимаю, что сейчас у игроков больше влияния. Но это уже слишком далеко зашло, если он пытается добиться увольнения Стива», – сказал анонимный тренер.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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