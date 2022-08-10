Тренер клуба НБА: «Требование Дюрэнта уволить Нэша – это слишком»

Тренер одного из клубов НБА раскритиковал форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта за его ультиматум владельцу клуба Джозефу Цаю.
На недавней встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.
«Понимаю, что сейчас у игроков больше влияния. Но это уже слишком далеко зашло, если он пытается добиться увольнения Стива», – сказал анонимный тренер.
Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана