Тренер клуба НБА: «Требование Дюрэнта уволить Нэша – это слишком»

Тренер одного из клубов раскритиковал форварда за его ультиматум владельцу клуба Джозефу Цаю.

На недавней встрече с Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер и главный тренер .

«Понимаю, что сейчас у игроков больше влияния. Но это уже слишком далеко зашло, если он пытается добиться увольнения Стива», – сказал анонимный тренер.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана