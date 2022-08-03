Шакил О’Нил: «Дюрэнт построил дом, но не хочет в нем жить»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил раскритиковал форварда , который запросил обмен в другую команду.

«Когда ты строишь дом, тебе следует в нем жить. Как лидер ты должен вести к успеху, но он не хочет этим заниматься. Думаю, он пытается перейти в команду, претендующую на титул. Так легче», – сказал Шак.

По информации руководителя одного из клубов НБА, Дюрэнт планирует встретиться с владельцем «Нетс» Джозефом Цаем на этой неделе.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана