Руководители «Нетс», «Рэпторс» и «Лейкерс» пообщались во время Летней лиги

Теги Лейкерс Бруклин Шон Маркс Торонто НБА видео Кевин Дюрэнт Масаи Уджири Кайри Ирвинг Роб Пелинка Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс во время Летней лиги в Лас-Вегасе был замечен в компании генерального менеджера «Торонто» Масаи Уджири и журналиста ESPN Эдриана Воджнаровски.

Позже к ним присоединился генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка. Функционеры что-то оживленно обсуждали.

Напомним, что «Торонто» считается одним из главных претендентов на приобретение звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта. «Лейкерс» в свою очередь ведут переговоры с «Нетс» по разыгрывающему Кайри Ирвингу.

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