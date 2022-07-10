Руководители «Нетс», «Рэпторс» и «Лейкерс» пообщались во время Летней лиги

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс во время Летней лиги в Лас-Вегасе был замечен в компании генерального менеджера «Торонто» и журналиста ESPN Эдриана Воджнаровски.

Позже к ним присоединился генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка. Функционеры что-то оживленно обсуждали.

Напомним, что считается одним из главных претендентов на приобретение звездного форварда «Бруклина» . в свою очередь ведут переговоры с «Нетс» по разыгрывающему .

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