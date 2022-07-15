Тони Паркер: «Какой бы обмен ни совершили «Нетс», они не смогут получить взамен то, что у них было с Дюрэнтом»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш Тони Паркер НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер высказался по поводу возможного обмена звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

«Шон Маркс и Стив Нэш – мои хорошие друзья. Какое бы решение они ни приняли, какой бы обмен они ни совершили, если совершат, они не смогут получить взамен то, что у них было с Кевином Дюрэнтом.

Я сказал им, что не хотел бы оказаться на их месте. Они должны принять трудное решение. Дюрэнт – один из лучших в истории баскетбола. Надеюсь, им удастся найти решение, которое удовлетворит и клуб, и игрока», – сказал Паркер.

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