Тони Паркер: «Какой бы обмен ни совершили «Нетс», они не смогут получить взамен то, что у них было с Дюрэнтом»

Четырехкратный чемпион в составе «Сан-Антонио» высказался по поводу возможного обмена звездного форварда .

«Шон Маркс и – мои хорошие друзья. Какое бы решение они ни приняли, какой бы обмен они ни совершили, если совершат, они не смогут получить взамен то, что у них было с Кевином Дюрэнтом.

Я сказал им, что не хотел бы оказаться на их месте. Они должны принять трудное решение. Дюрэнт – один из лучших в истории баскетбола. Надеюсь, им удастся найти решение, которое удовлетворит и клуб, и игрока», – сказал Паркер.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена